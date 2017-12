Embaixador diz que palestinos não atacariam os EUA O embaixador da palestina no Brasil, Musa Amer Odher, negou qualquer envolvimento de grupos terroristas palestinos nos atentados ocorridos esta manhã nos Estados Unidos. O embaixador afirmou que o povo palestino é contrário a este tipo de ação em qualquer local do mundo. Segundo ele, é preciso cuidado para não se divulgar informações falsas antes do término das investigações. Musa lembrou que na época do atentado de Oklahoma ocorrido em 1996 também se atribuiu a autoria em um primeiro momento aos palestinos, mas acabou sendo verificado que a bomba havia sido colocada por um americano. O embaixador falou que existe uma diferença entre Israel e Estados Unidos. Israel, lembrou ele, ocupa território que deveria ser dos palestinos. "Acho que ações desta natureza não seriam feitas nem mesmo em território isralense, quanto mais nos Estados Unids", afirmou o embaixador. "Nós não somos inimigos dos Estados Unidos", declarou. Baseado na certeza de que não há envolvimento de grupos palestinos no atentado, Musa não teme retalização por parte do governo americano. "Não existe motivo para isso".