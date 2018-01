Embaixador do Brasil em Cuba condena manipulação dos EUA O embaixador do Brasil em Cuba, Tilden Santiago, disse hoje que irá assumir o posto em Havana, em maio, com tranqüilidade, apesar das polêmicas dos últimos dias em torno da denúncia de violação aos direitos humanos pelo presidente Fidel Castro. Santiago disse que o governo brasileiro não aceitará manipulação de fatos. "Não nos envolveremos quando uma superpotência (os Estados Unidos) quiser utilizar os direitos humanos não para defendê-los, mas para fazer manipulação política", afirmou. Na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos da ONU votou uma resolução de condenação a Cuba, por causa da decisão do governo cubano de condenar à morte, após um julgamento sumário, dissidentes do governo Fidel. De acordo com Tilden, na declaração pública do voto, o governo brasileiro fez uma advertência nominal ao país, manifestando preocupação com a situação dos direitos humanos.