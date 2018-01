Embaixador do Brasil em Cuba fala em nazismo ao criticar os EUA Se a diplomacia, como dizem os entendidos, é a arte de resolver ? ou, pelo menos, deixar para depois ? os conflitos entre nações, não há dúvida de que o embaixador brasileiro em Cuba, Luciano Martins, acaba de inverter radicalmente essa definição. Em vez de panos quentes, neste agitado momento das relações Brasil-Estados Unidos, ele aumentou a tensão. Em texto divulgado na imprensa, ele diz que ?a irracionalidade e arrogância? do governo americano ?talvez não sejam apenas atributos pessoais de governantes do momento, mas possam se tornar uma atitude coletiva, assim como ocorreu na Alemanha nazista e agora parece ocorrer em Israel?. Para o embaixador, ?o atual silêncio do Partido Democrata e de muitos intelectuais americanos (...) parece sugerir que Bush, de algum modo, exprime um sentimento coletivo?. Atento a tudo o que acontece na ilha de Fidel Castro, o jornal Miami Herald, de Miami (EUA), tentou checar o alcance das palavras de Martins. ?Estaria ele falando pelo governo brasileiro??, perguntou o jornal em reportagem publicada nesta quinta-feira. ?Ou seria uma explosão pessoal, produto do isolamento intelectual numa ditadura que censura as notícias do exterior?? Embaraçado, um assessor do Itamaraty explicou que ?era só um texto acadêmico, que não reflete a posição brasileira?. Funcionários do Departamento de Estado norte-americano ponderaram que, como Brasília não estava apoiando as opiniões, não haverá resposta de Washington. O responsável por assuntos do Brasil e Cone Sul do governo norte-americano, George Gallucci, garantiu que seu governo não considera ?as recentes tensões? como uma crise diplomática. E os diplomatas norte-americanos, acrescentou, estão preparados para a reta final da campanha eleitoral, quando os EUA vão virar saco de pancadas de alguns candidatos.