Embaixador do Brasil nos EUA pede calma aos brasileiros O embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, pediu traquilidade à comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. ?A vida está normal. Não há motivo para pânico?, afirmou. Segundo Barbosa, o governo norte-americano não avisou formalmente a embaixada brasileira sobre a ofensiva nem fez pedido ao País. Apesar disso, ele contou que havia alguns indícios de um ataque nesse fim de semana. ?Ainda é muito cedo para fazer prognósticos econômicos e políticos do ataque?, disse Barbosa. ?Não sabemos se haverá uma reação, se o ataque se esgota hoje.?