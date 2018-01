Embaixador do Iraque na ONU reconhece que "jogo acabou" O embaixador do Iraque nas Nações Unidas disse que ?o jogo acabou?, e expressou a esperança de que o povo iraquiano consiga viver em paz. A fala de Mohammed Al-Douri foi o primeiro sinal de reconhecimento, por parte de uma autoridade do Iraque, da derrota do regime iraquiano para as forças americanas. ?Meu trabalho agora é a paz?, disse. ?O jogo acabou e espero que a paz prevaleça. Espero que o povo iraquiano tenha uma vida feliz?. Al-Douri disse que não tem conseguido se comunicar com o Iraque, por causa da guerra. Quando perguntado sobre o que queria dizer com ?o jogo?, Al-Douri respondeu: ?a guerra?. Sobre a situação atual do líder iraquiano Saddam Hussein, o embaixador disse que não tem ?nenhum relacionamento com Saddam?. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, reagiu ao comentário de Al-Douri dizendo: ?não foi um jogo?. Rumsfeld reafirmou que ainda há muito trabalho ?difícil e perigoso? a ser feito no Iraque. Veja o especial :