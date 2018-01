Embaixador do México na ONU renunciará depois de polêmica O embaixador do México nas Nações Unidas, que na semana passada disse que os Estados Unidos consideram seu país como seu "quintal de fundos", renunciará no final deste ano. O chanceler Luis Ernesto Derbez concedeu uma entrevista inesperada ontem à noite para confirmar que o embaixador Adolfo Aguilar Zínser concordou em renunciar depois de uma série de conversações com o presidente Vicente Fox. Em 11 de novembro, um dia antes do início de delicadas conversações diplomáticas entre os dois países, Zínser causou controvérsia com suas declarações em uma universidade da capital mexicana.