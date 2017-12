Embaixador dos EUA apresenta credenciais à ONU John Negroponte, representante permanente dos EUA perante as Nações Unidas, apresentou nesta quarta-feira suas credenciais ao secretário-geral da organização, Kofi Annan, preenchendo como titular um lugar que estava vazio desde que George W. Bush assumiu a presidência em Washington. Negroponte, de 61 anos de idade e 37 de carreira diplomática, é o sucessor de Richard Holbrooke, que deixou o cargo de embaixador junto à ONU em 20 de janeiro. O diplomata também ocupou um alto cargo no Conselho Nacional de Segurança durante a administração Ronald Reagan, imediatamente abaixo do então ocupado pelo atual secretário de Estado, Colin Powell. Nascido na Grã-Bretanha de pais norte-americanos de origem grega, Negroponte - que fala fluentemente espanhol, francês, grego e vietnamita - participou da delegação dos EUA nas conversações de Paris, que levaram ao acordo de paz na Guerra do Vietnã. Durante o governo Reagan, nos anos 80, Negroponte foi embaixador em Honduras, enquanto os EUA tinham uma forte presença militar no país centro-americano, como parte de uma estratégia de intimidação ao governo sandinista da Nicarágua e de apoio aos rebeldes nicaragüenses - os "contras" - que lutavam contra este governo e eram financiados pela CIA. Atribuem a Negroponte o mérito de, durante o período em que permaneceu no México como enviado do ex-presidente George Bush (pai), até 1993, ter exercido uma diplomacia serena para tentar aproximar o México dos EUA, depois de uma longa história de confrontos e mal-entendidos entre os dois países. Como novo representante dos Estados Unidos perante a organização mundial, coube a Negroponte receber nesta quarta-feira do magnata da comunicação Ted Turner uma doação de U$S 31 milhões para a ONU. A doação, anunciada pela organização Better World Campaign, chega num momento crítico, em que os EUA buscam apoio internacional para sua ação contra os perpetradores dos atentados terroristas da semana pasada. O Congreso dos EUA anunciou que pretende liberar U$S 582 milhões em quotas norte-americanas atrasadas para a ONU, que haviam sido retidas desde 1999.