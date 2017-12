Embaixador dos EUA chega a Bagdá O novo embaixador dos EUA para o Iraque, John Negroponte, já chegou à capital do país, disse uma autoridade americana sob condição de não ter seu nome revelado. Negroponte chegou horas depois de a transferência de soberania ter sido anunciada, declarou. O administrador da ocupação no Iraque, Paul Bremer, deixou o país duas horas após a entrega do poder ao governo iraquiano.