Embaixador dos EUA deixará o cargo em 1º de março A embaixada dos Estados Unidos informou hoje que o embaixador Anthony S. Harrington deixará o cargo dia 1º de março. Segundo nota da embaixada, o ministro-conselheiro Cristobal Orozco ocupará a função de encarregado de negócios até a chegada de um novo embaixador. Harrington havia sido nomeado pelo presidente Bill Clinton em 29 de outubro de 1999. Ele chegou ao Brasil em 28 de janeiro de 2000. De acordo com a nota, Harrington alegou que durante sua estadia no País o trabalho realizado foi "produtivo e fascinante". "Como muitos puderam observar, as relações entre os nossos países nunca foram melhores", comentou. Harrington afirmou na nota saber que o novo presidente dos EUA, George W. Bush, e sua equipe das relações exteriores "continuarão a expandir o engajamento positivo entre nossas grandes nações". "Estou confiante de que os presidentes Bush e Cardoso, e o secretário Powell e o ministro Lafer, irão brevemente iniciar relações pessoais, que ajudarão a consolidar nossos vínculos bilaterais. Espero que o presidente escolha prontamente outro embaixador que venha efetivamente representar os Estados Unidos no Brasil, à medida que buscamos nossos interesses comuns e solucionamos nossas eventuais divergências", salientou o embaixador.