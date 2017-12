Embaixador dos EUA no Brasil diz que Bush já está reeleito O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, disse hoje que o resultado que aponta a vitória do candidato republicano George W. Bush nas eleições é "estatisticamente insuperável". Na embaixada, a vitória de Bush é dada como certa, embora a apuração ainda não tenha terminado. A avaliação é que, para o resultado ser revertido, seria necessário que todos os votos ainda não contados no estado de Ohio fossem para o candidato democrata, John Kerry. O discurso, portanto, já era de vitória. "John Kerry foi um oponente bastante viável e a eleição foi apertada", comentou Danilovich. "Estou aliviado que não tenhamos tido, neste ano, uma situação como tivermos nas eleições passadas, na Flórida." Ele afirmou que os americanos "já têm um presidente para os próximos quatro anos."