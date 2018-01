Embaixador dos EUA pede que China respeite direitos

O embaixador fez o apelo ao final de sua última coletiva de imprensa como embaixador, depois de um mandato de dois anos que incluiu sérias crises diplomáticas, bem como grandes expansões no comércio.

Locke afirmou que o governo dos EUA está muito preocupado com o destino de Ilham Tohti, defensor da minoria muçulmana uigur que foi formalmente preso na terça-feira.

Locke defende que a China defenda o valor não apenas do bem estar econômico do povo, mas também de sua liberdade de expressão, associação e religião. O Partido Comunista da China rotineiramente classifica tais declarações como interferências na política interna. Fonte: Associated Press.