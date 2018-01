Embaixador dos EUA propõe trégua a talebans O embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, apelou a seguidores da milícia fundamentalista islâmica Taleban para que façam a paz com as forças americanas e respeitem a vitória de Hamid Karzai nas eleições presidenciais de outubro. Khalilzad prometeu aos simpatizantes do Taleban - desde que sem envolvimento em atividades criminosas - que não serão atacados por forças americanas e afegãs se abandonarem a insurgência. Em diversas ocasiões, autoridades americanas e afegãs pediram a facções que lutam contra o governo, inclusive ao Taleban, que ajudem a reconstruir o país como uma república islâmica moderada. Entretanto, tais ofertas sempre foram vagas e receberam críticas dos grupos que ajudaram os EUA a derrubar o governo liderado pelo Taleban, no fim de 2001.