Embaixador iraquiano na China diz que haverá resistência O embaixador do Iraque em Pequim, Mowaffaq Alani, acusou a coalizão anglo-americana de cometer um "crime de genocídio" contra os iraquianos e afirmou que a resistência popular começará em breve. Em uma entrevista à rede de TV a cabo Hong Kong, Alani disse também que as imagens de iraquianos dando boas-vindas às tropas dos EUA e da Grã-Bretanha foram encenadas e que o povo que destruiu as estátuas do presidente Saddam Hussein não representa a maioria da população. "Claro que estou preocupado com meu povo...O crime de genocídio que eles (americanos e britânicos) estão executando em nosso país contra nosso povo, o bombardeamento de civis, a demolição dos edifícios", disse Alani em sua sala, com a bandeira do Iraque e a foto de Saddam ao fundo. O embaixador afirmou que ainda representa o Iraque na China. Perguntado se ele é representante de Saddam Hussein, Alani respondeu: "Não entrarei nesta discussão". Ao contrário de outros diplomatas que já reconheceram a derrubada do governo iraquiano, Alani disse que é muito cedo para considerar o fim do regime. "Uma nação pode perder uma batalha, mas perder uma guerra é outra coisa", disse ele. Veja o especial :