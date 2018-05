Embaixador marfinense na ONU alerta contra genocídio

A comunidade internacional e a maioria dos líderes africanos reconhecem Alassane Ouattara como o vencedor do segundo turno da eleição presidencial, realizado em 28 de novembro. Mas Laurent Gbagbo recusa-se a deixar o cargo e afirma que saiu vitorioso da disputa. O atual presidente está no poder há dez anos e tem o apoio da maior parte do Exército, apesar da pressão internacional. Ele e seus familiares são alvo de sanções econômicas e de locomoção.

Bamba, que foi indicado por Ouattara, foi formalmente recebido na sede da ONU em Nova York ontem. Em coletiva de imprensa, o embaixador disse que Ouattara foi eleito durante uma "eleição livre, justa, transparente e democrática". "Para mim, o debate está acabado. Agora estamos falando sobre como e quando o senhor Gbagbo vai deixar o cargo", disse ele. "Achamos que isso é injustificável. Assim, uma das mensagens que tento passar durante as conversações que realizei até agora é que estamos à beira de um genocídio."

A ONU acusou hoje as forças de segurança ligadas a Gbagbo de impedir o acesso a valas comuns. Investigadores da organização acreditam que cerca de 80 corpos estão no interior de um prédio cujo acesso aos funcionários foi impedido. O governo de Gbagbo negou repetidas vezes a existência de tais valas e o ministro do Interior foi à televisão para desmentir as acusações.

Simon Munzu, chefe da divisão de direitos humanos da ONU, pediu às forças de segurança que permitam a realização das investigações. "Nós seríamos os primeiros a dizer que essas teorias são falsas se elas se provarem falsas", disse Munzu. "Nossas descobertas sobre a questão e seu anúncio para todo o mundo teriam uma chance maior de receber crédito do que suas repetidas negativas."

Grupos de direitos humanos acusam as forças de segurança de Gbagbo de sequestrar e torturar opositores políticos desde o segundo turno da eleição. Investigadores da ONU citam dezenas de relatos de casos de desaparecimento e quase 500 prisões. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.