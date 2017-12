Embaixador nega "agenda oculta"de Bush no Peru O embaixador dos Estados Unidos em Lima, John Hamilton, disse hoje que não existe "uma agenda oculta" para a visita do presidente George W. Bush ao Peru, que terá início em 23 de março. Hamilton reiterou que os objetivos da visita do mandatário norte-americano são respaldar o processo de democratização peruano e discutir uma lei de preferências alfandegárias andinas conhecida como ATP. "Não há uma agenda oculta, a agenda é o que dissemos publicamente", afirmou o embaixador em entrevista com a emissora Radioprogramas do Peru. Hamilton negou especulações segundo as quais a presença de Bush no Peru teria a ver com um suposto interesse do governo norte-americano de envolver o país sul-americano no Plano Colômbia, um programa de ajuda financeira e militar dos Estados Unidos em sua luta contra o narcotráfico. O fato de o Peru será o único país da América do Sul a ser visitado por Bush gerou especulações sobre os verdadeiros motivos da viagem do presidente norte-americano.