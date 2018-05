Embaixador no Peru é chamado de volta O governo chileno chamou de volta ontem seu embaixador no Peru, Cristián Barros, após o governo peruano publicar no diário oficial um mapa onde incorpora ao seu território uma área marítima reivindicada por Santiago. O Chile afirma que os limites marítimos entre os dois países foram estabelecidos em acordos dos anos 50. Mas o governo de Lima alega que os acordos são referentes apenas à pesca.