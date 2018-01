Embaixador saudita teme "grande atentado" O embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, príncipe Bandar bin Sultan, disse que teme um "grande atentado terrorista" em seu país ou em solo americano. "Há rumores, rumores muito insistentes regionalmente e em outros focos internacionais, de que algo poderia acontecer nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita", disse ele a jornalistas em Riad, a capital saudita. O príncipe Bandar, conhecido por resolver algumas das questões diplomáticas mais espinhosas de seu país, conversou com repórteres ao retornar de Washington uma semana depois dos atentados que deixaram 34 mortos em Riad, inclusive oito americanos. Ele comentou que as autoridades sauditas obtiveram informações durante os últimos meses de que a rede extremista Al-Qaeda - liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden - enfraqueceu-se no país, devido a divisões internas. As divisões, no entanto, foram superadas. Questionado sobre a iminência de atentados, ele disse que "a intuição lhe diz" que algo "grande" pode estar prestes a acontecer na Arábia Saudita e nos EUA. No entanto, o príncipe disse não possuir informações concretas sobre quando e onde aconteceria uma eventual ação extremista. "Portanto, temos de agir como se algo estivesse prestes a acontecer."