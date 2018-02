Embaixador suíço em Luxemburgo é preso O embaixador suíço em Luxemburgo foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro, afirmaram as autoridades suíças hoje. A Promotoria Federal afirmou que Peter Friederich foi detido na capital suíça, Berna, na segunda-feira. O porta-voz da Promotoria, Hansjuerg Mark Wiedmer, disse que a prisão aconteceu depois de "transações particulares no valor de várias centenas de milhares de dólares", e que o dinheiro era de "origem desconhecida". As autoridades de Luxemburgo que combatem a lavagem de dinheiro alertaram em fevereiro o governo suíço sobre as transações, e a Promotoria Federal iniciou mais tarde uma investigação que identificou o embaixador na semana passada, afirmou Wiedmer. No entanto, não havia provas de que Friederich tenha abusado de suas funções, acrescentou o porta-voz. Wiedmer afirmou que não podia tecer mais comentários enquanto as investigações estiverem em curso. De acordo com as leis suíças de combate à lavagem de dinheiro, Friederich poderia ser condenado a uma sentença de até cinco anos de prisão ou a pagar uma multa de US$ 671 mil. Friederich, de 60 anos, entrou para o serviço diplomático em 1971. Sua primeira indicação para embaixador foi em 1991, quando foi designado para o Vietnã. Foi transferido para Cuba em 1995 e para Luxemburgo em dezembro de 1999.