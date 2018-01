Embaixador vai mediar caso de arcebispo casado Os esforços para resolver o caso de um arcebispo e sua esposa em greve de fome mobilizou a diplomacia neste sábado, com uma reunião entre a mulher e o embaixador da Coréia do Sul na Santa Sé, Yang Il-Bae. Maria Sung, uma médica sul-coreana de 43 anos, saiu da reunião de duas horas otimista com relação a um futuro encontro privado entre ela e seu marido, o arcebispo Emmanuel Milingo, disse o reverendo Phillip Schanker, porta-voz de Sung. "As negociações estão encaminhadas e os dois lados estão falando por meio de intermediários", disse ele. "Estamos muito esperançosos."