Embaixadora americana cobra crítica do Brasil a Cuba A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, disse, nesta quarta-feira, que o governo brasileiro deveria posicionar-se em defesa dos direitos humanos no momento em que o governo cubano condena à prisão perpétua dissidentes do governo cubano e executa três pessoas que tentaram fugir para os Estados Unidos. "O fuzilamento sem o julgamento foi inaceitável. O Brasil tem lutado tanto pelos direitos humanos no mundo inteiro. É um momento bom para se expressar, mas é uma decisão do governo brasileiro", disse Hrinak, que esteve nesta quarta com o líder do PSDB no Senado, Artur Virgílio (AM). A embaixadora também falou sobre a possibilidade de o Brasil participar da reconstrução do Iraque, país alvo dos ataques dos Estados Unidos e das nações aliadas. "É uma possibilidade. O Brasil tem muito conhecimento sobre o Iraque. Empresas brasileiras tiveram boa experiência lá. O secretário do Tesouro americano também disse que havia possibilidade de o Brasil envolver-se no projeto de reconstrução do Iraque, mas não há nada de concreto", afirmou.