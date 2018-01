Embaixadora dos EUA destaca trabalho de Vieira de Mello A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, destacou, em nota, que todos os funcionários da embaixada compartilham o luto e a dor com os brasileiros pela morte de Sérgio Vieira de Mello, que chefiava a missão da ONU no Iraque. Ela afirmou que essa perda atinge não só o Brasil, mas também as Nações Unidas e "todo o mundo que ama a paz". Hrinak lembrou o sucesso das missões do brasileiro no Kosovo e no Timor Leste e sua "extraordinária capacidade como mediador em tempos de crise". "Sérgio Vieira de Mello fará muita falta".