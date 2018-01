Embaixadora dos EUA no Brasil deixa o cargo em 2004 A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, deixará o cargo em 2004 e pretende trabalhar no setor privado. Com 52 anos, Donna Hrinak está no serviço diplomático desde 1974 e deve abandonar seu cargo em meados do próximo ano, afirmou o porta-voz da embaixada norte-americana, Wesley Carrington. Ele adiantou que, até este momento, ainda não há um nome definido para substituir a embaixadora. Donna Hrinak foi designada para o Brasil pelo presidente George W. Bush em março de 2002. Antes disso, foi embaixadora na Venezuela, Bolívia e República Dominicana. A decisão da Donna Hrinakfoi anunciada depois que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, afirmou que abandonará o seu cargo em março do próximo ano. Barbosa também citou razões pessoais para deixar o cargo. Carrington afirmou que é uma coicidência os dois deixarem o cargo ao mesmo tempo.