Embalsamamento de Chávez teria se tornado impossível Dias depois de anunciar que Hugo Chávez seria embalsamado e exposto ao público, a exemplo do que foi feito com líderes comunistas como Vladimir Lenin e Mao Tsé-tung, Nicolás Maduro voltou atrás. A razão é que o processo levou tempo demais para começar. Chávez morreu no dia 5 e o caixão deve ser fechado hoje e levado provisoriamente a um museu em honra de sua revolução bolivariana.