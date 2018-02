Embalsamamento eterno de Chávez é improvável, diz Maduro

"A decisão (de embalsamar) deveria ter sido tomada muito mais cedo"'', afirmou Maduro, em discurso em uma feira de livros. "A decisão, ou realmente a proposta mais do que a decisão, foi feita como uma forma de amor.''''

Chávez morreu em 5 de março. A decisão de preservar seu corpo de forma permanente foi anunciada dois dias depois. Seu corpo embalsamado deveria ser colocado em exibição em um museu militar, a cerca de um quilômetro e meio do palácio presidencial, para onde ele seria transferido na sexta-feira.

Os "melhores especialistas do mundo", russos e alemães, foram trazidos e consultados sobre o embalsamamento de Chávez. Eles disseram às autoridades que isso provavelmente não seria possível, confirmou Maduro, sem entrar em detalhes. As informações são da Associated Press.