Embarcação afunda após troca de tiros no Japão Um barco pesqueiro suspeito de servir para espiões norte-coreanos afundou na costa sudoeste do Japão na noite de sábado, depois de trocar tiros com a navios da Guarda Costeira japonesa, num impasse de seis horas em alto mar, informaram autoridades locais. Dois oficiais da Guarda Costeira do Japão ficaram levemente feridos. Acredita-se que 15 tripulantes da embarcação suspeita tenham morrido no naufrágio do barco, ocorrido a 390 quilômetros da ilha japonesa de Amami Oshima. Na manhã de domingo, não havia sinais de sobreviventes.