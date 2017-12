Embarcação afunda no canal da Mancha Uma embarcação com 10 mil toneladas de ácido fosfórico, que colidiu na terça-feira com outro barco em águas do canal da Mancha, afundou nesta quarta-feira, segundo informou a guarda costeira inglesa. A embarcação ficou muito danificada devido ao choque com um cargueiro ao norte de Guernsey. Autoridades costeiras britânicas estabeleceram uma zona de exclusão de 1,5 quilômetro em torno da embarcação. Estava previsto que a guarda costeira francesa pudesse arrastar o navio até a costa da França, mas a operação foi suspensa por ser considerada "muito perigosa". Vinte e duas pessoas da embarcação tanque, com registro nas ilhas Marshall (no Pacífico), foram resgatadas pela guarda costeira britânica, helicópteros da Força Aérea Real britânica (RAF) e equipes francesas. Todos foram levados a um hospital de Guernsey com sintomas de hipotermia e estado de comoção. O navio de carga, com registro em Malta, ficou ligeiramente danificado pela colisão.