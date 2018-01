Embarcação com 216 imigrantes asiáticos chega às Ilhas Canárias Um navio com 216 imigrantes asiáticos a bordo, possivelmente paquistaneses, chegou nesta sexta-feira ao litoral da cidade espanhola de Tenerife, nas Ilhas Canárias, informaram à Efe fontes oficiais. O navio foi avistado por embarcações espanholas e abordado por uma patrulha da Guarda Civil (Polícia de Fronteiras) a quatro milhas de Tenerife, segundo fontes da delegação do governo nas Ilhas Canárias, arquipélago situado no oceano Atlântico. Dos imigrantes, 198 serão levados para a capital regional, Santa Cruz, no nordeste, enquanto 16 foram atendidos no sul da ilha e outros dois foram transferidos a um hospital para serem atendidos por desidratação, acrescentaram as fontes. O navio será rebocado durante toda a noite por patrulheiros da Guarda Civil e do serviço espanhol de Salvamento Marítimo até o porto de Santa Cruz, onde está prevista sua chegada por volta das 4h (de Brasília).