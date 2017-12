Embarcação de passageiros afunda na costa de Sumatra Uma pessoa morreu e outras duas estão desaparecidas depois de um navio para transporte de passageiros afundou nas águas de Natuna, perto das ilhas Riau, no litoral leste de Sumatra, informou nesta quinta-feira a agência estatal de notícias indonésia "Antara". O Santosa 89, no qual viajavam 15 passageiros e uma tripulação de 10 pessoas, se dirigia para Tanjung Pinang e foi surpreendido por um furacão procedente da ilha Natuna. O barco afundou na terça-feira, ao ser atingido por ondas gigantes. Os passageiros e tripulantes caíram no mar, onde permaneceram cerca de sete horas até serem resgatados, um dia depois, por uns pescadores que navegavam pela região. Dois passageiros ainda estão desaparecidos. Uma mulher de 70 anos morreu, segundo Azibar, oficial de Transporte das ilhas Riau.