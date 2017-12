Embarcação de refugiados vira, dois morrem e 14 desaparecem Uma embarcação repleta de refugiados africanos que tentavam alcançar as Ilhas Canárias, na Espanha, virou no mar. Duas pessoas morreram e 14 estão desaparecidas. Outras 28 foram resgatadas das águas frias de Fuerteventura, parte do arquipélago espanhol, informou a guarda civil da ilha. A nacionalidade das pessoas que ocupavam o bote não foi dita. Esse foi o segundo acidente ocorrido em Fuerteventura neste mês. No dia 12, um bote com refugiados afundou e sete pessoas morreram.