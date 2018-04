Embarcação parte do Líbano para levar ajuda a Gaza Um cargueiro com ativistas e suprimentos partiu hoje do Líbano rumo à Faixa de Gaza, segundo os organizadores da iniciativa. O navio Tali, com bandeira do Togo, leva cerca de 60 toneladas de medicamentos, alimentos, brinquedos, livros e artigos de escritório, além de oito ativistas e jornalistas. A embarcação partiu de Trípoli, no norte libanês e deve passar ainda por Larnaca, no Chipre, para inspeção, antes de seguir para a Faixa de Gaza, onde os organizadores preveem que chegará no meio da semana. A viagem, porém, desafia um bloqueio israelense no território costeiro palestino. A viagem não foi autorizada por autoridades israelenses e pode haver uma ordem para que o navio volte, como ocorreu em casos anteriores. O bloqueio na Faixa de Gaza foi imposto por Israel desde que os militantes do Hamas tomaram controle sobre a região, em junho de 2007. Israel lançou em 27 de dezembro uma violenta ofensiva militar de 22 dias na Faixa de Gaza que deixou cerca de 1.300 palestinos mortos. No mesmo período morreram 13 israelenses. O objetivo declarado da missão era interromper o lançamento de foguetes realizado por militantes palestinos contra o território israelense. No momento está em vigor um frágil cessar-fogo na região.