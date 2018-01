Embarcação pega fogo com 900 a bordo Uma barca que transportava 881 passageiros pegou fogo no Mar do Norte, segundo informou a guarda costeira escocesa. O incêndio na embarcação ?A princesa da Escandinávia? começou pela casa de máquina a cerca de 160 quilômetros da costa oriental da Escócia. Segundo o serviço Marítimo escocês equipes de resgate foram enviados imediatamente ao local do acidente.