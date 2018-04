O número de mortes pede ser ainda maior, pois mais de 10 pessoas estão desaparecidas.

O acidente ocorreu perto da cidade de Buxar, Estado de Bihar, de acordo com o diretor-geral da polícia do Estado, Neelmani. Ele afirmou que pelo menos 25 trabalhadores conseguiram nadar para fora do navio. A região fica a cerca de 160 quilômetros da capital do Estado, Patna. As informações são da Associated Press.