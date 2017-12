´Embargo não afetará petróleo´, diz ministro iraniano O ministro de Petróleo do Irã, Kazem Vaziri Hamaneh, afirmou neste sábado, 17, que Teerã tomou medidas para evitar que as sanções a este país em relação a seu programa nuclear não afetem a indústria petrolífera. Hamaneh fez esta declaração após inaugurar na capital iraniana uma conferência sobre refino de petróleo, que durará dois dias e contará com a participação de representantes de companhias nacionais e estrangeiras do setor. "Fizemos planos para impedir que os embargos tenham um impacto grande sobre nossa indústria petrolífera", disse o ministro. Hamaneh lembrou que seu país esteve sob sanções americanas nos últimos 20 anos, e, "apesar disso, sua indústria progrediu". O ministro também destacou que nos próximos seis anos seu país tentará atrair investimentos de US$ 15 a 20 bilhões no campo de refino de petróleo. "Esta é uma boa oportunidade para a cooperação entre companhias iranianas e estrangeiras", acrescentou o ministro, que reiterou que o objetivo de seu país é "desenvolver seus refinarias e melhorar sua receita". Outra meta é "elevar o nível da qualidade dos produtos segundo os padrões internacionais e instalar equipamentos modernos que aumentem a segurança e a saúde profissional".