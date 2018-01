Embates entre Fatah e Hamas deixam 10 feridos Pelo menos um ativista do partido Fatah foi ferido nesta terça-feira quando homens armados, pertencentes ao grupo Hamas, atacaram um funeral no sul da Faixa de Gaza, disseram membros da Fatah. O funeral foi realizado para um ativista da Fatah morto em um confronto com o Hamas na segunda-feira. Testemunhas e autoridades da Fatah disseram que o Hamas explodiu duas bombas e abriu fogo contra a procissão, começando um tiroteio entre os grupos. Mais cedo, outros combates entre o Hamas e a Fatah feriram nove palestinos - incluindo cinco crianças - aumentando o medo de que o território palestino, já saturado pela sanção econômica do Ocidente e de Israel, possa cair em uma onda de violência interna ainda pior. As facções rivais oferecem versões conflitantes do que provocou a violência no subúrbio da Cidade de Gaza, que acontece um dia depois que três pessoas foram mortas nos confrontos entre os grupos. A Fatah disse que após homens do Hamas terem atirado contra a casa de Samir Masharawi, uma alta autoridade do partido, seus guarda-costas revidaram. Com isso vários outros membros de ambos os grupos engrossaram o tiroteio, deixando oito feridos.