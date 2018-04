Embora estável, vulcão na Islândia segue em erupção O vulcão islandês Eyjafjallajokull continuava em erupção no começo desta manhã, segundo autoridades do país. Esse fenômeno, porém, estava bem mais estável que no dia anterior, acrescentaram funcionários locais. "A erupção ainda está ocorrendo, mas a atividade é estável. Não há sinais de outra erupção", disse uma porta-voz da unidade de crise das autoridades do setor de defesa civil da Islândia. "A coluna de fumaça permanece baixa e os tremores não aumentaram", afirmou a funcionária.