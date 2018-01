Emboscada a ônibus deixa 50 mortos em Angola Pelo menos 50 pessoas, entre elas várias crianças, morreram em uma emboscada a um ônibus no noroeste de Angola, informou a imprensa local nesta segunda-feira. Nenhum grupo se responsabilizou pelo ataque, no qual foram desferidos tiros e um míssil contra o veículo, mas se suspeita do grupo rebelde União Nacional pela Independência Total de Angola (Unita), que sustenta uma guerra civil quase ininterrupta desde a independência do país de Portugal em 1975. Também se suspeita de bandos de delinqüentes. Este mês, a Unita promoveu um massacre de 250 pessoas em uma emboscada a um trem de refugiados. O último ataque ocorreu na sexta-feira, informou a rádio católica Ecclesia, citando fontes policiais locais. Muitos dos cadáveres estavam carbonizados ou desmembrados, o que torna difícil a contagem exata do número de vítimas. Acredita-se que pelo menos outras 12 pessoas que ficaram feridas sobreviveram. O ônibus transitava por uma estrada perto da cidade de Malanje, capital da província do mesmo nome, situada a cerca de 400 km de Luanda, a capital angolana. A guerra civil em Angola, que foi colônia de Portugal, já causou até agora mais de meio milhão de mortos.