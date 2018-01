Emboscada contra comboio no Iraque deixa dois mortos Guerrilheiros emboscaram o comboio de uma empresa civil americana que presta serviços no Iraque, matando dois motoristas e ferindo várias outras pessoas, informou o Exército dos EUA. O comboio da Kellogg, Brown & Root foi emboscado ao sul de Tikrit, segundo o tenente Don Calderwood. Não foram imediatamente informadas as nacionalidades das vítimas. A Kellogg, Brown & Root é uma subsidiária da companhia Halliburton, anteriormente chefiada pelo vice-presidente americano, Dick Cheney.