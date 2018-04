Emboscada de insurgentes mata 7 soldados no Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos sete soldados paquistaneses, incluindo um oficial, morreram hoje e outros 16 ficaram feridos em um ataque insurgente na região tribal paquistanesa do Waziristão do Norte, na fronteira com o Afeganistão, informou o comando militar.

O ataque ocorreu na região de Boya, onde um grupo de insurgentes preparou uma emboscada para um comboio militar que fazia patrulha de rotina entre a capital do distrito, Miran Shah, e a área de Datta Khel, segundo um comunicado.

No Waziristão do Norte, insurgentes talibãs paquistaneses e afegãos, assim como membros da rede terrorista Al-Qaeda, buscam refúgio.

Esta é a única área de conflituosa na fronteira com o

Afeganistão, onde o Exército paquistanês não lançou uma operação anti-taleban nos últimos dois anos.

Os EUA pediram a Islamabad que estenda ao Waziristão do Norte a operação que as tropas realizam na vizinha Waziristão do Sul. Mas o comando militar se mostrou reticente até o momento.