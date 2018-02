Emboscada de rebeldes mata 12 combatentes da Ucrânia

KIEV - Doze combatentes nacionalistas ucranianos que lutavam contra a insurgência pró-Rússia no leste da Ucrânia, foram mortos nesta quarta-feira, 13, e um número desconhecido foi levado como prisioneiro quando separatistas emboscaram o ônibus onde eles estavam, disse o porta-voz do grupo Artem Skoropadsky.

Os separatistas abriram fogo contra o ônibus que seguida para a linha de frente perto da cidade de Donetsk, controlada pelos rebeldes, disse um porta-voz do Setor Direito, partido ultranacionalista que apoia as forças do governo.

"Eles estavam participando de uma operação militar no começo da manhã perto de Donetsk e foram emboscados. Doze combatentes do Setor Direito foram mortos", disse Skoropadsky. Essa foi a maior perda do grupo em um único episódio desde que a violência começou no leste da Ucrânia, em abril, acrescentou o porta-voz.

Nos últimos dias, forças do governo ucraniano haviam reprimido os rebeldes e os retirado de suas posições, disse Skoropadsky. "Sofremos terríveis perdas. Vamos vingar isso", disse o líder do Setor Direito, Dmytro Yarosh, em sua página do Facebook.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vídeos da cena mostram os corpos de diversos combatentes vestidos em uniformes de combates perto de um ônibus repleto de marcas de tiros e com os vidros estilhaçados.

O Setor Direito teve um grande papel nos protestos de rua de Kiev que derrubaram o ex-presidente Viktor Yanukovich, apoiado pela Rússia, em fevereiro. O episódio aumentou o confronto com Moscou e desencadeou a pior crise entre Rússia e o Ocidente desde o fim da Guerra Fria.

Além disso, nas últimas 24 horas, 11 militares ucranianos morreram em confrontos com os separatistas, informou nesta quarta o Conselho de Segurança Nacional e Defesa após confirmação do Exército. "Ao longo do último dia, 11 militares nossos morreram e outros 41 ficaram feridos", declarou o porta-voz Andrei Lisenko. / EFE e REUTERS