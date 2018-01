Emboscada de terroristas islâmicos mata 7 soldados argelinos Sete soldados argelinos morreram e outro ficou gravemente ferido após uma emboscada de terroristas islâmicos na província de Tizi-Ouzou, capital da Cabília, informou nesta segunda-feira o jornal Le Soir. O atentado aconteceu às 12h de domingo, 4, numa estrada, quando os agressores detonaram duas bombas à passagem de dois veículos em que estavam os soldados antes de metralhá-los. Cinco deles morreram no ato e outros dois faleceram a caminho do hospital de Tizi-Ouzou. O jornal informa ainda que reforços do Exército, entre eles unidades que estavam posicionadas não longe do local, foram rapidamente ao lugar do atentado e fizeram uma intensa operação de busca. Segundo as últimas notícias provenientes da zona, os autores do massacre foram localizados na floresta próxima a Tlata. Os serviços de segurança atribuem este ataque ao Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC), organização filiada à Al-Qaeda e particularmente ativa na Cabília. Em meados de fevereiro, o GSPC reivindicou uma série de atentados a bomba nas províncias de Tizi-Ouzou e de Boumerdès, que deixaram seis mortos e 13 feridos. O GSPC pode estar também por trás da emboscada cometida no sábado passado contra funcionários de uma sociedade mista russo-argelina que matou três argelinos e uma russa, na localidade de Qaada Souan.