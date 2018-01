Emboscada deixa dois americanos feridos no Iraque O comando do exército americano no Iraque confirmou que dois soldados foram feridos na emboscada que foi seguida de um intenso tiroteio na cidade de Khaldiyah, no centro do país, nesta quinta-feira. A rede de TV Al-Arabiya havia informado a morte de oito soldados, mas não houve confirmação das baixas. A emboscada foi iniciada com a explosão de uma bomba por controle remoto na beira de uma rua de Khaldiyah. Logo depois, um tiroteio tomou conta do local, deixando os militares americanos desconcertados.