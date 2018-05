Emboscada deixa pelo menos 14 mortos na Síria

A agência culpou "terroristas" pelo ataque e disse que ele ocorreu na rodovia Idlib-Ariha, uma área próxima da fronteira do país com a Turquia que registrou intensos combates com desertores do exército recentemente.

Quatro bombas que foram detonadas em "duas fases" atingiram o caminhão. Após a explosão, os atacantes tentaram atingir um ambulância que chegava para ajudar os feridos, reportou a agência.

Seis policiais que acompanhavam os prisioneiros ficaram feridos também no ataque e parte deles está em estado crítico, acrescentou a Sana.

O grupo ativista de oposição baseado em Londres, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, confirmou o ataque neste sábado e citou que 15 pessoas morreram no atentado. O diretor do grupo, Rami Abdul-Rahman, afirmou que o caminhão foi atingido por inúmeras bombas de beira de estrada, mas não estava claro quem teria feito o ataque. Ninguém assumiu a autoria do atentado imediatamente, mas membros do Exército Livre Sírio são conhecidos por serem ativos na região. As informações são da Associated Press.