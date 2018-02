Emboscada deixa três marines feridos no Afeganistão Supostos insurgentes afegãos armaram uma emboscada contra um comboio militar dos Estados Unidos em uma estrada no sul do Afeganistão, causando uma explosão que deixou três marines (fuzileiros navais americanos) feridos, um deles em estado grave, informou o Exército dos EUA nesta segunda-feira. O ataque ocorreu no sábado nos arredores da aldeia de Dailanor na conturbada província de Kandahar, disse o tenente coronel Tucker Mansager, um porta-voz do Exército americano em Cabul. Os americanos feridos foram levados a um hospital militar estabelecido na base americana de Kandahar. A base abriga a principal concentração de forças estrangeiras no sul do Afeganistão. O tenente general David Barno, comandante das forças americanas no Afeganistão, disse hoje que o Exército percebeu o aumento da violência no país asiático, mas a maior parte desses ataques estaria se concentrando em alvos considerados fáceis, como instalações civis ou postos de segurança isolados. "Nós estamos percebendo o princípio, durante as duas últimas semanas, de algum aumento da violência provocado pelas forças inimigas", acusou Barno. "Penso que eles ainda são perigosos e ainda dispõem de meios para executar ataques, mas esses ataques concentram-se cada vez mais em populações vulneráveis." Barno também disse acreditar que os líderes da rede extremista Al-Qaeda não têm mais capacidade de orientar, a partir do Afeganistão, ações violentas em outras partes do planeta.