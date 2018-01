Emboscada mata mais dois americanos no Iraque A morte de mais dois soldados americanos neste sábado em uma emboscada contra o comboio em que viajavam perto de Faluja, a oeste de Bagdá, encerra a mais mortífera semana para os militares dos Estados Unidos no Iraque desde 1. de maio, quando o presidente americano, George W. Bush, declarou o fim dos combates em grande escala no país. Com o ataque de hoje, subiu para 34 o número de soldados americanos mortos nos últimos sete dias. Segundo estimativas de Washington, a cifra de militares mortos apenas em ações de combate desde maio eleva-se para 149. De acordo com testemunhas, a explosão ocorreu quando um dos veículos do comboio da 82. Divisão Aerotransportada passou ao lado da bomba - segundo fontes oficiais americanas, de fabricação caseira. Um terceiro soldado ficou ferido. O ataque ocorreu 24 horas depois da morte de seis americanos na queda de um helicóptero Black Hawk, em Tikrit, aparentemente atingido por granadas propelidas por foguetes. A semana tinha começado com a derrubada de um helicóptero Chinook, no domingo, causando a morte imediata de 15 soldados. Um 16.º militar morreu em um hospital da Alemanha em decorrência dos ferimentos que sofreu. Em resposta à onda de ataques, aviões americanos - apoiados por tanques - bombardearam alguns locais suspeitos de servirem de abrigo para membros da resistência à ocupação americana nos subúrbios de Tikrit, cidade natal e principal reduto do deposto ditador Saddam Hussein. Foi o primeiro ataque aéreo americano no Iraque desde o fim da fase de grandes combates. O toque de recolher, suspenso desde setembro, voltou a vigorar na cidade.