'Emboscada' mata três ocidentais Três ocidentais, incluindo uma americana e um britânico, morreram na quinta-feira na cidade de Idlib, após supostamente caírem em uma emboscada realizada por forças do regime de Bashar Assad. O FBI identificou a mulher como Nicole Mansfield, do Estado de Michigan. A chancelaria britânica não revelou o nome da vítima, mas afirmou que se trata de um londrino de 23 anos. O outro morto não foi identificado. Segundo a agência estatal de notícias síria, ao ser interceptado por soldados, o comboio onde estavam os ocidentais reagiu com disparos. / REUTERS