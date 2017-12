Emboscada mata um soldado e fere quatro nas Filipinas Um soldado filipino morreu e outros quatro foram feridos nesta quinta-feira, 15, numa emboscada do Novo Exército do Povo (NEP) em Compostela Valley, a 950 quilômetros de Manila. De acordo com a imprensa local, as vítimas foram atacadas esta por cerca de 40 rebeldes quando iam para Migum, perto do povoado de Mabini, palco de operações da luta contra os insurgentes. O NEP é braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas e conta na hoje com cerca de 7.200 combatentes.