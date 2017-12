Emboscada no Congo mata dois soldados da ONU Desconhecidos emboscaram neste domingo um comboio das Nações Unidas no leste do Congo e mataram a tiros dois soldados sul-africanos, informou a ONU. O ataque, que deixou também nove feridos, ocorreu em Rugari, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Goma, a principal cidade do leste do Congo. Os soldados da Força de Paz estavam investigando um ataque contra um veículo civil no local. Segundo residentes, a emboscada foi perpetrada por insurgentes ruandeses presentes no Congo. Os ruandeses fugiram para o Congo depois de lideraram o genocídio de Ruanda, em 1994.