Emboscada no Iraque mata 48 soldados sírios Uma emboscada em território iraquiano deixou ontem 48 militares sírios mortos, segundo o governo de Bagdá. Os soldados supostamente haviam buscado refúgio no país vizinho, quando foram surpreendidos por um ataque coordenado, com disparos de fuzis e granadas. O Iraque culpou grupos ligados à Al-Qaeda pelo massacre. O ataque ampliou temores de que a violência na Síria transborde para o Iraque. Autoridades de Bagdá afirmaram que há indícios de cooperação entre grupos fundamentalistas nos dois países. Os militares sírios andavam em comboio sob escolta das forças iraquianas na região de Akashat, perto da fronteira, quando foram atacados. Nove militares do Iraque também morreram na ação. / AP