Emboscadas de talebans matam 32 pessoas no Afeganistão Pelo menos 32 pessoas morreram em duas emboscadas de supostos talebans no distrito de Sangin, da província de Helmand, ao sul do Afeganistão, disse Amir Dai Mohammad, legislador da província. No primeiro incidente, que ocorreu na madrugada de domingo na estrada que une os distritos de Sangin e Greshk, o comboio no qual viajava o ex-chefe do distrito de Sangin e irmão de Dai Mohammad, Gul Mohammad, foi atacado por talebans. Muhammad, seu sobrinho, e três guarda-costas que viajavam com eles foram mortos. Outras 27 pessoas foram assassinadas no segundo incidente.