Embratel abre serviço 0800 para EUA O vice-presidente executivo de Marketing e Vendas da Embratel, Paulo Levy, disse há pouco à Agência Estado que está havendo um grande congestionamento das ligações telefônicas para os Estados Unidos, em especial para Nova York. Segundo ele, a empresa está tentando facilitar o serviço de comunicação com a cidade por meio do número 0800 703 2111. Por esse serviço gratuito, quem procurar comunicação com parentes e amigos em Nova York poderá agendar chamadas, contar com o auxílio de intérpretes e obter informação sobre números telefônicos.